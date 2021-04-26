知名聾啞雕塑藝術家林良材，指控前經紀人楊博文辦完展覽後，占有他的47件作品不還，因此先就鐵雕「雪茄客」部分提告要求楊返還。台北地院認為，楊在展覽結束後無權占有作品，維持簡易庭見解，判林勝訴確定。

林良材提告主張，2016年他和楊博文簽署經紀合約書，由楊擔任經紀人，楊隔年5月26日至6月18日舉辦「看見聲音─林良材70週年回顧展」，向他商借47件作品展出，展覽結束後卻以展期要延長為由拒歸還，他到展場察看，才發現作品已經被楊搬離，下落不明，因此提告請求返還藝術品。

楊博文辯稱，依雙方合約，合約期間由他全權處理所有作品的讓與、授權、經銷、代理和銷售等事宜，展覽結束後，仍要進行後續媒體曝光的計畫、拍攝紀錄片、舉辦亞洲巡迴展等，因此他有權占有47件參展作品；林前年7月5日片面終止合約，但他已墊付運費、展場佈置費、人事費、場地費等，反要林支付52萬餘元。

北院民事簡易庭法官認為，合約只授權林良材處理作品讓與、經銷、代理和銷售，無從看出楊可未經林的同意就占有作品，另依雙方LINE對話紀錄，林的妻子詢問作品下落時，楊並未解釋占有作品的目的、要從事何種推廣事宜，反而要求修改合約，故認定楊自2017年6月26日起就無權占有林的藝術品。

楊不服提起上訴，北院民庭日前判楊敗訴，全案確定。林良材另還提起刑事，北檢原認為只是民事糾紛，處分楊不起訴，但林再議成功，高檢署將全案發回北檢續查後，北檢逆轉改依侵占罪起訴楊，全案目前在北院刑庭審理中。

(中時 )