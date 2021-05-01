由倫敦蘇富比藝術學院和財團法人夏荊山文化藝術基金會主辦之「蘇富比X夏荊山東方藝術—夏荊山大師佛畫藝術經典展」將於5月12日隆重開展。（主辦單位提供）

由倫敦蘇富比藝術學院和財團法人夏荊山文化藝術基金會主辦之「蘇富比X夏荊山東方藝術—夏荊山大師佛畫藝術經典展」將於5月12日隆重開展。（主辦單位提供）

由倫敦蘇富比藝術學院和財團法人夏荊山文化藝術基金會主辦之「蘇富比X夏荊山東方藝術—夏荊山大師佛畫藝術經典展」將於5月12日隆重開展。

藝術家夏荊山(1923-2019)從小受東方傳統書畫薰陶，於南亭法師、國學大師南懷謹門下學習佛法，深厚書畫筆墨底蘊與佛學涵養，被喻為「跨世紀佛畫藝術第一人」。其佛畫先後受英國倫敦大英圖書館、舊金山亞洲藝術博物館、北京故宮博物院、中國國家博物館、佛光山等典藏。此展囊括夏荊山大師之經典系列作品，尤其是聞名國際的白衣觀音；畫風繼承東方傳統書畫融貫東西藝術哲學；亦展出達摩、羅漢、鍾馗等道釋畫與早期重彩工筆人物畫名作，展期自5月12日至6月25日。

2020年財團法人夏荊山文化藝術基金會正式與倫敦蘇富比藝術學院合作，共同推出「蘇富比X夏荊山東方藝術」計畫，由基金會執行長趙忠傑博士和蘇富比藝術學院的亞洲現代與當代藝術總監何凱特博士（Dr. Katie Hill）擔任計畫主持人。雙方難得在台灣開啟全球唯一為華人世界量身打造線上藝術課程的契機，未來也希望引進蘇富比鑑價、鑑賞、拍賣系統，以培育在台藝術專業人才及藝術產業串連等長期計畫，打造台灣成為亞太藝術交流及金融中心。

為維護展場和藝術導覽品質及防疫，本展採取私人預約制，歡迎大家踴躍參觀。展覽期間規劃「蘇富比 X夏荊山東方藝術」之藝術沙龍，詳情活動訊息請多多關注基金會官網。

官網：http：／／www.xjsacf.com

(旺報 )