2017年第一次挑戰板畫，畫了當時最夯的你的名字，讓人彷彿走進電影裡面。(蔡育其提供／吳建輝彰化傳真)

連周子瑜也都栩栩如生地出現在黑板上，讓學生驚呼連連，封他為「板畫之神」。(蔡育其提供／吳建輝彰化傳真)

一開始學生不太敢出手，因此他才拋磚引玉出手繪製，沒想到造成轟動，許多學生還「點菜」要他畫出不同作品。(蔡育其提供／吳建輝彰化傳真)

蔡育其(前排右4)老師教學風格有趣，與學生打成一片，常常與家長帶著孩子到處旅行，深受學生與家長肯定。(蔡育其提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣員林市明倫國中美術班教室外牆，有一塊正方形黑板，幾年前校方為了讓美術班同學有地方創作所設立，但學生害羞不敢揮筆，美術老師蔡育其為了鼓勵學生拋磚引玉，大筆一揮重現許多經典場景，像是《你的名字》、《JoJo的奇妙冒險》、《灌籃高手》等，甚至連周子瑜也都出現在黑板上，讓學生驚呼連連，封他為「板畫之神」。

明倫國中美術班位在學校西北棟位置，1至3樓牆壁擺滿各式美術班學生作品，學生喜歡在教室黑板塗鴉，因此蔡育其老師建議將老舊布告欄改成黑板，讓學生可以發揮創意，又不怕亂塗鴉被罵，一開始學生不太敢出手，因此他才拋磚引玉出手繪製，沒想到造成轟動，許多學生還「點菜」要他畫出不同作品。

蔡育其表示，創作時僅用粉筆、特製的板擦，以及一雙手，慢慢創作出各式各樣的經典場景，他認為藝術源自於生活，任何媒材及創作形式都可以，傳統素描、水彩或水墨教學都流於形式，一定要畫蔬果、山水等靜物，但學生畫久了也會膩，因此鼓勵學生發揮創意，想畫什麼就畫什麼。

蔡育其說，他的作品不是照本宣科的繪製出來，許多都是動漫裡面所沒有的場景，他發揮創意自行構圖，讓主角呈現他心中的模樣，像最新的這幅JoJo就是要送給即將要大考的美三同學，希望學生拿出JOJO的黃金精神，堅持下去繼續衝到最後。

蔡育其也說，繪製一幅作品大約需要2、3天，利用課餘時間一步一步將作品完成，過程中同學也會參與討論，他也順便教學傳授學生技巧，最主要還是希望讓學生發揮創意，鼓勵更多學生，勇於表現自己，彩繪出屬於自己的天空。

(中時 )