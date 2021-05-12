中時新聞網全新一季實境節目《被政治耽誤》系列，第七集邀請政壇模仿大師葉元之，大談模仿經歷的他，猶如港星在現場，飆唱著名歌手經典曲目。此外更模仿起政壇大咖，把現場製作團隊逗得哄堂大笑。沒想到對模仿超有自信的葉元之，首度街"仿"竟踢到鐵板，究竟他能否順利通過模仿大考驗？

【被政治耽誤】葉元之神模仿 街頭實測民眾反應超尷尬

葉元之自詡是走香港掛歌路，更直接在現場大秀知名歌星的獨特唱腔，他表示自己隨便唱誰的歌，大家都會認為是在模仿劉德華，不過葉元之尷尬澄清「其實並沒有」。此外他說當初製作競選影片時，是因為自己還是政界新人，要選民記得名字是有困難的，所以才想以特別的洗腦歌呈現，讓自己的名字能更有效的被記住。

模仿功力技巧高超，想知道葉元之模仿誰嗎？（圖/邱子軒攝）

葉元之現場竟直接模仿起「香港四大天王」。（圖/邱子軒攝）

說起葉元之擅長的就是「模仿」，節目環節中，製作單位發揮小巧思，將政治人物及名主持人都邀來分批參與錄製。

葉元之在節目錄製中，向製作單位提出平反機制，他表示：「因為術業有專攻，所以我打算用即興表演來平反」，然而沒想到他直接遇上了天敵，還因此出現年齡代溝遭到打臉！最後葉元之化身為超級接地氣職業身分，究竟他是遭遇到什麼樣的情境大挑戰？

(中時新聞網)