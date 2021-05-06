羅馬諾夫斯基於1984年在烏克蘭出生，17歲時拿下布索尼國際鋼琴大賽的冠軍，2007年獲邀為教宗演奏，同時與各大交響樂團皆有合作。（國家交響樂團提供）

布梭尼國際鋼琴大賽首獎羅馬諾夫斯基再度來台，攜手頂尖指揮家史坦茲與國家交響樂團，將於本周末登場演出普羅高菲夫第二號鋼琴協奏曲，他表示這是令他醉心不已的經典作品，將把其中的豪情與柔情和觀眾分享。

羅馬諾夫斯基表示，很多天才音樂家都在青少年時期寫下傳世經典，「這首正是普羅科菲夫21歲時的豪情之作，充滿了強烈的企圖心，從中可感受其青春不羈與才氣縱橫。」

羅馬諾夫斯基於1984年在烏克蘭出生，17歲時拿下布索尼國際鋼琴大賽的冠軍，2007年獲邀為教宗演奏。同時與各大交響樂團皆有合作，包括英國皇家愛樂管絃樂團、英國室內樂團、哈雷管弦樂團、伯恩茅斯交響樂團等。紐約時報稱其「才華殊異、天資過人，其演奏不僅具有技巧卓絕，創意豐沛，在詮釋上更具有敏銳的音樂直覺」。他從2014年起擔任克萊涅夫國際鋼琴大賽的藝術總監。

指揮家史坦茲過去曾來台演奏，他師承旺格海姆、伯恩斯坦和小澤征爾等大師，是當今知名指揮家之一，他曾任職荷蘭廣播愛樂樂團、巴爾地摩管弦樂團、首爾愛樂樂團、科隆市和科隆愛樂樂團、哈雷管弦樂團、墨爾本交響樂團及倫敦小交響樂團等。

史坦茲對台灣的印象很好，他表示從第一次來就很喜歡台灣人的親切率真，這次來台需隔離，他表示，作為音樂家，他把隔離當作對心智的訓練，「奇想和創造力就是我們的特質，這14天像是一個心靈的訓練營，讓我可以盡情工作，發揮想像力，更有助提升我的專注力。」

同場音樂會曲目，除了普羅高菲夫第二號鋼琴協奏曲，還有布魯克納第七號交響曲，史坦茲表示，「觀眾可以感受獨奏家與樂團間精彩的競合，下半場我們將進入布魯克納的浪漫世界，感受由美好旋律層層堆疊的豐沛情感。」演出將於5月8日在台北國家音樂廳登場。

(中時 )