英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）今（22）日宣布，與牛津大學共同研發的AZ新冠疫苗在美國的大型臨床試驗結果顯示，疫苗保護效力達79%，實驗也未出現罕見血栓案例。

綜合美國財經新聞網「財經內幕」（Business Insider）、路透社報導，阿斯特捷利康今日宣布，AZ疫苗在美國、智利、秘魯的大型臨床試驗結果顯示，對抗新冠病毒的保護力達79%，也就是防止出現新冠症狀的效力為79%。

另外，防止新冠重症、住院患者的保護效力為100%。

現在阿斯特捷利康能夠將臨床試驗數據送交美國食品暨藥物管理局（FDA），向FDA申請AZ疫苗的緊急授權許可。AZ疫苗主要研發者、牛津大學疫苗學教授吉伯特（Sarah Gilbert）今天接受BBC第4電台（BBC Radio 4）專訪時指出，在FDA做出最終決定前可能需要等待數周。

在美國、智利、秘魯的臨床實驗是AZ疫苗所進行的最大型第三階段臨床實驗，一共募集超過3.2萬名18歲以上志願者參與，全美一共有117個地點進行。

AZ疫苗先前的英國、巴西臨床實驗結果顯示，平均保護力為72%，不過若讓民眾施打2劑高劑量疫苗，保護力僅為62%，若調整為先施打低劑量疫苗，隔一個月再施打高劑量疫苗，保護力可達90%。美國的試驗則是讓所有志願者都接受2劑高劑量疫苗，完成接種的15天後再觀察效果。

吉伯特指出，疫苗對年長者的保護力並未下降，實驗中約有20%志願者年紀較大。

針對近期歐洲多國發生民眾接種AZ疫苗後出現血栓症狀、甚至死亡的案例，阿斯特捷利康指出，沒有證據顯示美國的實驗中出現血栓問題，獨立的安全委員會特別針對美國的臨床試驗進行血栓檢驗，同時也對罕見腦部血栓症狀腦靜脈竇血栓（Cerebral venous sinus thrombosis）進行檢測。

不過檢視21,583名至少接受1劑AZ疫苗的志願者後，並未發現血栓形成的風險增加，實驗中也未出現腦靜脈竇血栓案例。

(中時新聞網)