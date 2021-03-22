AZ新冠疫苗爆出血栓疑慮後，在歐洲民眾心中的安全信心驟降，最新民調數據顯示，德國、法國民眾認為AZ疫苗不安全的比例超過5成。

AZ疫苗怎麼了？

路透社報導，英國市調公司「輿觀」（YouGov）在2月底進行的民調已經發現，比起BNT/輝瑞疫苗、莫德納疫苗，歐洲民眾更不願意接種阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與英國牛津大學合作研發的AZ疫苗。

根據德國之聲當時報導，當時約40%的德國民眾認為AZ疫苗不安全，43%認為安全；43%法國民眾認為不安全，33%認為安全。除了覺得不安全以外，民眾不願接種AZ疫苗的另一部份原因也在於認為AZ疫苗保護效力較差。

不過「輿觀」今（22）日公布的最新民調數據顯示，在爆出血栓致死疑雲後，歐洲民眾對AZ疫苗的信心已經進一步崩跌，「輿觀」是在12至18日期間針對7個歐洲國家約8,000名受訪者進行調查，發現德國、法國、西班牙、義大利等4國民眾更傾向認為AZ疫苗不安全。

現在55%德國民眾認為AZ疫苗不安全，不到1/3民眾認為安全；61%法國民眾認為AZ不安全；認為AZ疫苗安全的義大利、西班牙民眾比例更從54%、59%驟降至36%、38%。

民調也顯示，只有英國民眾不受血栓風波影響，仍有高達77%的英國人認為AZ疫苗安全。

民調也指出，民眾對BNT/輝瑞疫苗、莫德納疫苗的信心和先前不相上下。

挪威、丹麥相繼發生民眾接種AZ疫苗後出現血栓問題、甚至死亡的案例，引爆13個歐洲國家陸續暫緩施打AZ疫苗，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）後續也展開調查，18日的調查結果顯示，AZ疫苗安全且有效，和血栓風險上升無關，不過歐盟藥品管理局也坦言，無法排除稱為腦靜脈竇血栓（Cerebral venous sinus thrombosis，CVST）的罕見腦部血栓症狀。目前許多 國家已經重新開始接種AZ疫苗。

(中時新聞網)