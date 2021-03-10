立法院有提供會館給雙北以外的立委作為休息處，且均備有個人套房，每人可登記2間。圖為立法院大安會館外觀。（圖／本報系資料照）

民進黨立委王定宇被爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳疑有婚外情，兩人互動如同居情侶。事發後兩人澄清，彼此只是「房東與房客」關係，外遇疑雲純屬誤會。媒體人匿名粉專「逆風的烏鴉」指出，某些綠媒對此事件「噤聲」，並未大加批評，他認為原因不單純。

臉書粉絲專頁「逆風的烏鴉」今（10）日在臉書發文，表示有媒體對王定宇租屋事件「噤聲」，他認為不單純。

「逆風的烏鴉」表示，有些傳言認為是這些媒體親綠，這說法他認同，但因為親綠不報就有問題，像之前的民進黨立委羅致政事件，各台雖然下手輕重有別，但並沒有迴避。另傳出一說是「高層下令」，這點他完全不同意，因為以民進黨現在對綠媒的掌控力，如還需要下令就太可恥了，所以應是自願為奴。

至於綠媒們如此有「默契」，「逆風的烏鴉」認為主因有二：一是「可恥的投名狀」，面臨主子重大危難時，出來表態是最好的表忠時機，是有效的投名狀。第二個原因，是「大人吵架小孩在旁掂掂看就好」，此次爆料的背後目的可能是為市長初選，這次出手的是誰？至今仍有各種說法。

「逆風的烏鴉」表示，有網友認為此事件目標是顏若芳不是王定宇，他認為這也不無道理；甚至現在有派說法，是海派這幾年在民進黨太囂張，所以這次才被修理，聽起來也不無道理。「逆風的烏鴉」直言：「現在連發動的是不是主子都不知道，怎敢亂吠？閉嘴的原因與其說是忠誠，不如說是恐懼吧。」

(中時新聞網)