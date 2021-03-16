立委王定宇財產申報遭疑複製貼上，事實上，財產申報雷同的，王定宇並非第一人，是否監察院的系統設計易使「海派」者誤觸，或可檢討。本報2020年曾報導，文化總會副祕書長李厚慶的妻子白舒樺與李厚慶在監察院當年5月29日及8月31日公布的資料分毫不差，包括土地、建物、汽車、存款、債務完全一模一樣，至今申報資料還在網路上。

白舒樺與李厚慶在監察院財產申報網頁共有自2018年起刊出的4次申報，其中在2018年6月的「一般申報」中只有一筆土地、一筆建物，另有價值77萬元的HONDA CRV汽車、並有478萬左右的債務；信託申報則有344萬多元的台泥等上市櫃股票，均登記在李厚慶名下。

2019年5月刊出的財產申報資料中，則是一片空白，未顯示土地、建物、汽車、存款、債務等資料；但當年度白舒樺信託申報175萬多元的上市櫃股票。其中白舒樺並聲明，他與李厚及未成年子女名下財產，符合公職人員財產申報法第7條規定者，已與台灣銀行完成信託。

不過，在2020年5月刊出的申報中，白舒樺與李厚慶共登記4筆土地、14筆建物、價值85萬元的本田汽車1輛、存款115萬元、有價證券3萬多元、在珠寶古董欄位登記了33萬元的台銀受託信託財產專戶、黃金存摺、另有377萬元因購置不動產的債務；另外信託有177萬多元的台泥等上市櫃股票。

最後，則是在2020年8月刊出的最新財產申報中，同樣有4筆土地、14筆建物、價值85萬元的本田汽車、存款115萬多元，其餘有價證券、珠寶古董、債務等「精確到個位數字」一元不差，上市櫃股票177萬多元也相同。

李厚慶曾因未利益迴避擔任評委，19日遭工程會自學者專家資料庫除名，對於2次申報財產時間相隔數月，但金額相同，官員也說少見，至於2次內容相同是否有申報不實，還要抽查認定。

(中時 )