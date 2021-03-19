前士林地院法官陳梅欽，遭控浮報詐領加班費，另涉嫌收受律師賄賂及性招待，不明財產計有1537萬元，陳19日開庭抗辯，表示法官實際工作的時數遠超帳面上的申報時數，「不當得利的是國家！」也質疑檢方計算他的不明財產根本不符，不知道哪裡生出來的，陳因越說越激動，法官還叫他冷靜一點再說。

檢方起訴，陳疑似自2012年起，多次私下接受律師賄賂及性招待，陳與妻子的銀行戶頭，7年多來有178筆不明現金，涉及財產來源不明罪及貪瀆罪。

陳梅欽當時應訊時表示，這些現金包括短期借貸收利息、幫人刷卡買名錶、此外還有母親過世時的白包、房屋租金等等。19日開庭時他持續澄清，表示檢方指他增加1537萬，但他自己查看帳戶，郵局只增加1萬多，台銀增加6萬餘，合庫增加7萬，反問1537萬怎麼來的？沒有硬要說有，根本像是「國王的新衣」。

至於浮報加班費，陳梅欽也激動反駁，表示法官的工作量極大，司法高層知道法官的工作量嗎？還說他的實際加班時數，早就超過他申報過的加班數，不當得利的是國家！只管統計未結案數量，有管法官負荷超重嗎？該死的還是基層法官。

陳的辯護律師則說，陳是誤寫加班日期，沒有詐欺犯意，財產來源不明的證據也顯然不足，法官庭訊後諭知，由於被告無罪答辯，審查程序完畢，將移由審理庭審理。

(中時 )