新北市貢寮區1名楊姓前里長在任內期間，涉嫌雇用親友當清潔，偽造不實工作地點、照片，多次向市府申報請領25萬多元經費，檢方依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴，基隆地院近日審結，處有期徒刑2年、褫奪公權3年，有期徒刑予以緩刑4年。

新北市升格前，台北縣政府於1998年3月起，依「台北縣鄉鎮市村里基層工作經費實施計畫」，按月編列5萬元的「村里基層工作經費」作為縣內所轄村里進行「社區清潔」、「路燈照明」、「溝渠疏通」、「守望相助」等使用。

楊男在政府改制後，改擔任貢寮里長，未料，2010年任內期間，竟私自找來十多名親友擔任清潔雇工，明知他們分別因就醫、住院、上班、出境、下雨等因素，未出工打掃環境，仍偽造私文書申請工作經費，並將「施工前」、「施工中」、「施工後」照片3張交由不知情里幹事黏貼於「基層工作實施成果照片」，作為核銷單。

法務部廉政署接獲民眾檢舉，展開調查，發現楊姓里長黏貼的成果照片，多數是老照片，清潔人員根本沒有前往社區打掃，而楊里長任內期間，使用相同手法詐領28次，總計25萬6000元，檢方依貪汙治罪條例起訴，考量楊坦承犯行，已全數繳回不法所得，犯罪情節輕微，建請法院從輕量刑。

基隆地院近日審結，楊里長犯下28罪，其中20罪各判1年10月、褫奪公權2年，另8罪各判1年11月、褫奪公權3年，法院裁定應執行有期徒刑2年、褫奪公權3年，有期徒刑部分予以緩刑4年。

(中時 )