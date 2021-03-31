瑪夏賞螢季將登場

【旅遊經 洪書瑱報導】

每年三至五月即是賞螢火蟲季節，各地都會舉辦各類不同賞螢活動，其中高雄市長陳其邁特別穿著布農族傳統服飾，邀請民眾至「那瑪夏」上山體驗螢光熠熠的美麗奇景，2021那瑪夏賞螢季自4月2日登場，活動至5月1日止，並訂於4月3日(六)，下午4-6時於達卡努瓦里大光教會舉行開幕儀式！市長表示，那瑪夏螢火蟲種類多達15種，是大自然豐裕的資產，他呼籲民眾除上山賞螢提前規劃好交通外，也不忘要多採購那瑪夏在地農特產及盛名的水蜜桃、咖啡、愛玉、梅子等！

那瑪夏在地農特產

「螢光不滅NAMASIA」活動於4月2日起將舉行為期1個月活動，今年規劃4條主題賞螢步道，包括達卡努瓦賞螢步道(星瑩大道)、神社遺址賞螢步道(螢光隧道)、舊民權賞螢步道(山壁螢河)及南沙魯賞螢步道(螢熠山坡)，民眾可以購票入場或預約賞螢專車前往。

◎. 達卡努瓦賞螢步道(星瑩大道)──

總量管制：約400人，活動期間均開放，步道總長：約1,288公尺，路徑適宜老弱婦孺，適合自行駕駛或是區內接駁車等！

◎. 神社遺址賞螢步道(螢光隧道)──

總量管制約100人，步道總長約746公尺，路徑較為顛簸有階梯步道，適宜年輕朋友，週六開放，自行駕駛、區內接駁車以及宜套裝行程或賞螢專車乘客為主！

◎. 舊民權賞螢步道(山壁螢河)──

龍鳳賞螢步道總量管制約200人，週六開放，路徑適宜老弱婦孺，民眾可以購票入場或預約賞螢專車前往。

◎. 南沙魯賞螢步道(螢熠山坡)──

總量管制約300人，週六開放，步道總長約934公尺，路徑較為顛簸適宜年輕朋友，可自行駕駛以及套裝行程！

為了方便民眾賞螢，活動期間推出「那瑪夏賞螢一日遊(搭乘中巴)」，活動至高市集採購、享用晚餐(餐盒)、賞螢等，假日可欣賞表演等一日遊行程，3歲以上每人1,688元、3歲以下每人990元，出發日期，分別為：4/3、4/4、4/5、4/10、4/11、4/17、4/18、4/24、4/25與5/1等。另於4/3、4/4、4/5、4/10、4/11、4/17、4/18、4/24、4/25、5/1，20人即成團搭賞螢專車，1人699元；以及徵求三對資格限定求婚、結婚10年、結婚屆滿20年以上，可搭乘螢(in) love namasia專車，搭乘九人座專車，每人3,399元，欲求婚民眾可來場螢光浪漫下求婚！

提醒民眾，螢火蟲通常在傍晚太陽下山後的40分鐘會大量出現，依循時間隨之遞減，螢火蟲會因為水源是否充足以及復育環境優劣決定今年螢火蟲顯現多寡，賞螢之際，到了復育之地觀賞時以維護環境清潔，使用手電筒時，請務必包覆紅色玻璃紙，並且嚴禁直接照射螢火蟲，並遵守三不原則：不干擾(不吵雜喧嘩)、不捕抓(不抓螢火蟲)、不傷害(無光害)等，來保護螢火蟲的自然生態環境。相關訊息可至活動網址(

)查詢！圖片：高雄市政府提供

(中時新聞網)