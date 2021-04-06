台鐵408次太魯閣號列車2日撞上滑落到軌道上的工程車，造成重大傷亡；1名陳姓婦人在死傷慘重的第7車廂倖存，她昨日（5）到花蓮車站領行李時，看見當時將她從車廂拉出、一路攙扶她的鄭姓員警，激動地說「我記得你！」語氣充滿感激；而該員警看見婦人也紅了眼眶說「我朋友也在第7節車廂不幸罹難，我不能幫到他，但您替我幫他活下來了，我也謝謝您」。

鐵路警察局日前在花蓮車站，配合台鐵工作人員受理民眾遺留物領回，1名陳姓婦人在車站領行李時，突然看見熟悉的身影，原來她當時受困在車廂內，被1名員警拉出、攙扶至安全處，而她在車站現場看見當時救她的那名鄭姓員警，激動地說「我記得您，你是當天在現場救災的那位員警」，眼神滿是感激。

陳姓婦人在車站領行李時，突然看見當時救她的那名鄭姓員警，兩人述說當時情景相當激動，她語氣中充滿感謝。（圖／翻攝自鐵路警察局臉書專頁）

陳姓婦人當時卡在傷亡慘重的第7節車廂，被救出時身上僅輕傷，但她看見滿目瘡痍的慘況，直說「就如同戰爭啊，真的好害怕」，她說行李內放著1個要送給兒子的棒球手套，兒子是她在災難中撐下去的動力，十分謝謝員警幫忙；聽著她的述說，鄭姓員警也紅了眼眶說，「我朋友也在第7節車廂，但已不幸罹難，我在現場救災雖然沒辦法幫到他，但您替我幫他活下來了，我也謝謝您。」

這1段故事在鐵路警察局的臉書上被分享出來，內容提及「謝謝我們不只一面之緣，鐵警溫暖送回民眾遺失物」，鄭姓員警才任警察2年多，2年前就遇到普悠瑪號於新馬車站翻覆事件，此次事件當天早上10點就出發至事故現場，翌日凌晨4點返回派出所，連續救災18小時，鄭警說「救災剎那把每位民眾當成自己的家人般安撫，牽手走過，在事故當下也一直提醒自己，不驚不亂，用盡每一分心力。」

(中時新聞網)