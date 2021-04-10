四名官商分別被依過失致死交保。（王志偉翻攝）

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太魯閣號出軌事件釀成重大死傷，花蓮地檢署昨午指揮廉政署擴大搜索並帶回4名台鐵官員及監造商聯合大地人員等多人，偵訊直到今天清晨，台鐵花蓮工務段熊姓施工主任、主辦工程司潘姓工程師，分別被依過失致死等罪，諭知15萬元、30萬元交保；聯合大地建造李姓主任、張姓安衛人員則也依涉及過失致死等罪，分被50萬元及30萬元交保。台鐵花蓮工務段戴姓段長、林姓副段長2人則請回。

台鐵太魯閣號撞上滑落工程車釀成50死慘劇，現場施工肇事主嫌工地負責人李義祥在撞擊事件發生後第一通電話，就是打給工務段熊姓施工主任回報，台鐵也證實，熊姓主任在撞擊7分鐘後，也就是9點35分接獲李電話，11點才趕到現場。截至目前檢方已約談20官商以及關係人，逐一釐清、拼湊「借牌黑幕」、「分層施工」關係。

昨天中午進一步帶回台鐵官員並查扣相關電腦、招標文件等保全證據，主釐清「鐵路行車安全改善六年計畫」的北迴線邊坡安全防護設施工程中，台鐵在工程委外發包、督導及監督過程，以及聯合大地的監造方面，有何疏漏或不法。至於涉貪程度，檢方稍晚也將說明。

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(中時 )