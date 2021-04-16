台鐵太魯閣號408車次出軌釀重大傷亡意外，台鐵局將於17日在台東、花蓮各舉辦1場聯合公祭。（台鐵局提供／蔡旻妤台東傳真）

台鐵太魯閣號408車次2日上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉清水隧道，不幸發生重大意外，釀49死、200多人輕重傷；台鐵局預定17日在台東、花蓮各舉辦1場聯合公祭，台東場訂在上午10時在台東市立殯儀館追遠廳舉行，總統蔡英文、交通部長林佳龍與台東縣長饒慶鈴，預計都將到場哀悼致意。

據了解，當台東縣政府接獲消息後，第一時間隨即派員前往花蓮協助，下午聯繫調派3部遊覽車，載運受驚或輕傷的乘客返回台東。然而最終公布的死傷名單中，台東籍乘客有8名不幸罹難，61名輕重傷。直至8日罹難者頭七當天，台東罹難者的遺體終於全數完成修復，順利回到台東。

台鐵局表示將分別在台北、台東、花蓮舉辦聯合公祭追思儀式，台東場訂於17日上午10時，在台東殯儀館追遠廳前室外進行，花蓮場訂於同日下午，家屬可依地緣就近擇其最適合場次參加，並配合防疫措施；台鐵進一步表示，辦理方式以簡單隆重為原則，並尊重不同宗教信仰。

(中時 )