台鐵太魯閣號408車次2日上午9時28分行經花蓮縣秀林鄉清水隧道，不幸發生重大意外，釀49死、200多人輕重傷；台鐵局預定17日在台東、花蓮各舉辦1場聯合公祭，台東場訂在上午10時在台東市立殯儀館追遠廳舉行，總統蔡英文、交通部長林佳龍與台東縣長饒慶鈴，預計都將到場哀悼致意。
據了解，當台東縣政府接獲消息後，第一時間隨即派員前往花蓮協助，下午聯繫調派3部遊覽車，載運受驚或輕傷的乘客返回台東。然而最終公布的死傷名單中，台東籍乘客有8名不幸罹難，61名輕重傷。直至8日罹難者頭七當天，台東罹難者的遺體終於全數完成修復，順利回到台東。
台鐵局表示將分別在台北、台東、花蓮舉辦聯合公祭追思儀式，台東場訂於17日上午10時，在台東殯儀館追遠廳前室外進行，花蓮場訂於同日下午，家屬可依地緣就近擇其最適合場次參加，並配合防疫措施；台鐵進一步表示，辦理方式以簡單隆重為原則，並尊重不同宗教信仰。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。