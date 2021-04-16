台鐵太魯閣號出軌事故，造成49死200餘人受傷，事發至今第15天，花蓮地檢署今(16日)偵查終結，工地負責人李義祥依過失致死、過失毀損、肇事逃逸等罪起訴，越南移工華文好(阿好)，則以過失致死罪起訴。根據起訴書，借牌給李義祥的東新營造，則依違反政府採購法、商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌起訴。

根據地檢署起訴書指出，李義祥為了工程合約規定，並避免借牌舉動遭發覺，先是將勞健保掛在東新營造公司；根據台鐵2019年1月，「北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護設施工程」的公開招標，台鐵要求投標廠商必須具有甲等綜合營造業執照。

明知道自己沒有執照的李義祥，為了獲取利益，向東新營造的董座黃平和，借牌參與投標，協議好由自己、還有東新營造的監工林長青，負擔5%的營業稅，並給付4%工程總價的價金，給東新營造。

接著李義祥用東新營造名義參加台鐵投標，用1億2480萬元獲得標案，東新營造拿走4%的約定價金，也就是499萬2千元，事後再也不用插手管任何工程事務，由李義祥全權負責並執行。

經檢方調查借牌投標，認定李義祥、林長青、黃平和違反政府採購法、商業會計法、稅捐稽徵法等罪，將3人全部起訴。

(中時新聞網)