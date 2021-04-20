台鐵太魯閣號事故造成重大死傷，但檢察官僅能以法定本刑5年徒刑以下的過失致死罪起訴涉案業者李義祥等人，外界批評例如八仙塵爆案、維冠大樓倒塌案、錢櫃KTV大火等案，都造成重大死亡，但卻只能依過失致死罪究責，刑責過輕。為此，法務部召集「刑法研修小組」火速研修，擬加重處罰，據了解，法務部擬依據死傷人數、情節重大作為加重條件，最重可判處10年徒刑，修法草案19日已送行政院審查。

據了解，法務部參考各國的立法例，發現捷克法律規定，若死亡人數超過3人，可加重處罰，刑度為徒刑3年至10年不等，另奧地利亦依死亡人數不同，刑度亦有差異，但我國目前刑法過失致死罪，法定刑為5年以下有期徒刑，且未審酌被害死亡人數，確有修法加重處罰必要。

據了解，法務部提出的修法草案，初步擬定過失致死罪將依據被害人死亡人數、涉案人的行為、手段、造成的傷亡結果是屬於「情節重大」，若死亡人數超過一定人數，且情節重大，將加重刑責。

據了解，法務部擬將過失致死罪的刑度為原本5年以下有期徒刑，刑度提高至10年以下有期徒刑，也就是說，若死亡人數超過一定人數，且涉犯情節重大，涉案人最重可判刑10年。

法務部指出，法務部長蔡清祥有鑑於重大事故不幸造成人員傷亡時，如何讓涉案人罪責相當並兼顧人民感受，先前已法務部著手研議，除蒐集各國立法例，並傾聽各界意見，日前召集刑法研修小組，由專家學者深入討論，已提出相關加重處罰的修法草案，已送行政院審查。

台鐵太魯閣號事故案造成49人罹難、逾200人輕重傷，花蓮地檢署日前偵結，依過失致死等罪起訴涉案業者李義祥，求處最高刑度，但過失致死罪刑度最重為5年，連花蓮地檢署檢察長俞秀端都指出，只能說這事件「當事人要負的責任真的是太大了，法律真的是太輕了」。

(中時 )