韓國法務部今天預告國籍法部分法規修正草案，在韓國具永久居留資格的外籍人士子女歸化韓國國籍的程序將簡化，法規正式上路後不必額外進行歸化審查。

韓國目前面臨低生育率、高齡化社會等問題，希望藉由這次修法提升外籍子女第二、第三代年輕族群對韓國的認同，留住未來世代人才及生育人口。

韓聯社報導，許多擁有永久居留資格的華僑等外籍人士子女雖然在韓國出生、就學，但因父母非韓國國籍，只能等到成年取得歸化許可後才能申請韓國國籍，這次修法將改善他們的處境。

根據韓國現行法規，在韓國擁有永久居留資格的外籍人士若未歸化韓籍，其子女就算在韓國出生、就學，也必須在成年後透過歸化審查才能取得韓國國籍。

報導指出，這次修正案一旦正式上路，6歲（含）以下在歷史、血統上與韓國具深厚淵源的華僑等外籍人士子女無須額外條件即能取得韓國國籍，7歲及以上者只要在韓國居留5年以上，即可申請取得韓國國籍。

實際適用對象及申請方式等細節將在修法完成後以行政命令訂定。

此外，針對未在期限內放棄韓國國籍者，修正案中也增設例外許可制度，若多重國籍者在年滿18歲後因難以歸咎本人的事由，未能在國籍選擇期限內放棄韓國國籍，可在法務部長批准下獲例外放棄國籍機會。

(中央社)