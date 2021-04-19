進口新冠肺炎疫苗施打進度緩慢，蔡英文總統今天感謝所有醫護人員站在第一線，承擔風險最大。她說，接下來將擴大疫苗施打範圍，希望讓全民擁有足夠的防護力，「這部分非常重要，還需要大家繼續幫忙」。

蔡英文總統今天接見「第九屆台灣兒童醫療貢獻獎得獎者」表示，從事醫療及護理工作是一種基於使命的承擔，尤其在少子女化的過程，兒童在臺灣社會是最珍貴的資產。她感謝得獎者不論是個人或團隊，對小朋友的照顧以及對兒童醫學的投入，讓我們下一代的成長過程能夠健康、快樂、平安。

這次獲得「終身貢獻獎」的中研院士張美惠，曾推動新生兒接種B肝疫苗，致力於降低兒童肝癌的發生率；小兒耳鼻喉科權威馬偕醫院的資深主治醫師李國森，獲得「焦點貢獻獎」。

蔡英文指出，獲得「中流砥柱獎」的高雄榮總兒童醫學部主任邱益煊，是病童眼中慈愛的「邱叔叔」，視病猶親地醫治陪伴著慢性腎臟病的孩子。她也很高興有年輕的新血、專業的團隊，持續投入兒童友善醫療，包括這次「兒科新銳獎」得主臺大兒童醫院劉士嶢醫師。

醫療團隊獎得主是來自臺大兒童醫院的急重症兒童轉院外接團隊。她說，護理師也是不可或缺的關鍵角色。這次有兩位「兒童護理獎」得主，一位是臺東馬偕醫院的吳家慧護理師，長年在東臺灣照顧新生兒的健康；另一位是臺大兒童醫院的趙芳欣護理師，長期投入兒童安寧醫療，陪伴病童和家屬走過人生最艱難的道路，非常不簡單。

蔡英文強調，臺灣正面臨少子女化的挑戰，政府在照顧幼兒的政策上特別關注，將持續挹注更多預算，讓照顧可以更周全。也希望更多年輕醫師都可以投入兒童醫療領域，給孩子一個更健康、更安全的未來。

她感謝所有醫護人員，疫情期間站在第一線，「是最辛苦的、承擔風險也最大」。接下來將擴大疫苗施打範圍，希望讓全民擁有足夠的防護力，「這部分非常重要，還需要大家繼續幫忙」。

(中時 )