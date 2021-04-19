0402台鐵408次太魯閣號事故造成49死的悲劇，衛福部在事故發生後立即開設捐款帳戶，起初因只拿三分之一款項給予罹難者，並將救災人員，以及相關人員的創商撫慰納入其中，引發外界批評。今立法院社會福利及衛生環境委員會要求衛福部進行專案報告，衛福部長陳時中強調，上周已立即針對捐款做出規劃與調整，這周會持續請社工蒐集意見，並盡快讓專款管理監督作業要點上路。

太魯閣號事件共募得新台幣11億元，衛環委員會召委陳瑩表示，這陣子接到許多民眾陳情，質疑為什麼罹難者家屬所分配的補助只有三分之一？善款為何要列入政府應負責的醫療補助？以及救災過程中受到創傷？認為相關的心理諮商、心理撫慰金都應由政府出錢。

陳時中對此則解釋，上周已修正針對這次事件善款的發放方式，接下來會持續請社工向災民蒐集意見，至於災民代表部分仍因許多災民還在住院，加上有相當多事情需要辦理，因此推舉恐有困難，會盡快將專款管理監督作業要點公布，不過目前因監督管理委員會專家仍有不同意見，仍在討論中。

陳瑩指出，從上周五陳時中召開的記者會可看出，善款發放方式較第一次公開透明許多，但罹難者家屬仍然認為，無論多少慰問金都無法喚回至親以及心中的傷痛，對於日前偵結的李義祥，判決結果最多5到10年，表現好還可假釋，難道一命只值2.5個月？就連李宗瑞在台都可判30年，台灣法律難道是瞎了狗眼？

(中時 )