新北市消防局員山分隊長期空間不足，市議員陳錦錠於議會中質詢再度替消防員爭取更好的廳舍。（陳錦錠服務處提供）

新北市消防局員山分隊長期空間不足，市議員陳錦錠於議會中質詢再度替消防員爭取更好的廳舍。（陳錦錠服務處提供）

新北市消防局員山分隊長期空間不足，市議員陳錦錠於議會中質詢再度替消防員爭取更好的廳舍。（陳錦錠服務處提供）

新北市消防局員山分隊長期空間不足，市議員陳錦錠於議會中質詢再度替消防員爭取更好的廳舍，消防局長黃德清則表示，很願意改善同仁們的廳舍，但取得土地不易，會進一步來評估改善。

陳錦錠表示，消防局第七救災救護大隊、中和中隊新建辦公大樓今年4月落成啟用，「新廳舍提升救災救護能量！」提供消防員更好的環境，持續守護市民安全。

陳錦錠說，員山分隊位於新北市中和區中正路1163號，長期辦公及宿舍空間不足，隊員宿舍比「套房」規劃還不如，沒有舒適的辦公及休息空間也會影響到消防員的辦公及休息品質，甚至危害市民生命財產安全。

此外，義消是消防很重要的人力支援，但是員山的義消協勤室設於地下室，地下室內空氣不流通，相關環境規畫都應重新評估改善。

黃德清答詢時表示，員山分隊廳舍比較狹小，目前使用約29年，未來若有用地，很願意改善同仁們的居住環境，土地真的很難取得，若有其他土地會進一步來評估改善。

(中時 )