近年來AI人工智慧在醫療領域發展愈發蓬勃，三軍總醫院發展出AI系統輔助判讀心電圖，能增進判讀準確率，並與台北市消防局合作，由AI系統輔助到院前12導程心電圖判斷，期能快速診斷並啟動心導管流程，增進病患的預後。

北市消防局與三軍總醫院30日共同舉辦「精準救命零時差，三總AI護北台」記者會。消防局表示，自2017年2月起，由4個高級救護分隊與北市10家急救責任醫院合作，針對疑似心肌梗塞的病人進行到院前12導程心電圖監測，並同步傳送心電圖至醫院，加速啟動心導管施作，2019年1月起，更擴大推行至中正、萬華、大安、士林及北投區，透過專業訓練的中級救護技術員執行，期待能早期診斷提供病人快速且適切治療，目標不只是拯救病人生命，更要減少長期併發症的發生。

消防局致力於推動三大急重症專案，使危急病人能得到快速且適切的治療。經統計，自2017年2月至2021年2月止，成功傳輸12導程心電圖案件計3103件，其中於到院前研判為疑似「ST 上升型急性心肌梗塞」並通報醫院合計393件，確診為心肌梗塞共140件；另到院前心肺功能停止（OHCA）於2019年急救成功康復出院人數達126人、2020年達111人，創傷重症傷病患於2019年通報案件計986件，2020年通報案件計922件，直送適當醫院執行率皆達94％以上；另三軍總醫院最早與消防局合作腦中風通報醫療整合計畫，經由該專案送醫之缺血性腦中風病患rt-PA（血栓溶解劑）施打率或IA（動脈內取栓術）執行率達17％，成功挽救許多寶貴生命。

消防局呼籲，如有心肌梗塞的四大症狀：胸痛(悶)、呼吸喘、冒冷汗及噁心時，應儘速撥打119，避免錯失搶救時機。

(中時 )