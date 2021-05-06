遠傳電信法說報喜，推動數位轉型持續發酵，2021年第1季新經濟營收年成長率達11％，多項重要業務維持高成長；資通訊業務營收年成長幅度達8％，其中雲端服務營收較去年成長48％。個人數位服務同樣延續成長動能，數位媒體服務營收年成長率達29％、friDay購物行動商務營收年成長率達26％、帳單代收服務營收年成長率達12％。

遠傳公布2021年Q1財報，第一季合併總營收為208.36億元，財測達成率為103.2％；合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為67.99億元，財測達成率為102.5％；稅後淨利為18.11億元，每股盈餘(EPS)為新台幣0.56元，達成率為109.9％。2021年第一季營收、合併EBITDA、EPS皆超越財測目標。

縱觀行動通訊整體市場，台灣行動市場總用戶數飽和，但遠傳月租型用戶數、總用戶數維持正成長，月租型用戶數自2018年第三季起連續10季上揚，年增率達1.0％；月租型客戶流失率維持低檔。客戶每月平均貢獻度(Average Revenue Per User；ARPU)持續居電信業之冠，更自今年3月起領先同業，達成APRU年成長率轉正的佳績！遠傳5G申辦數穩健成長，續約用戶資費平均提升超過20％，挹注ARPU成長。

遠傳也積極衝刺5G網速，獲國際網路調查權威Opensignal、Speedtest雙認證5G網速全台第一，並助攻台灣5G網速躍登全球第二。透過AI大數據精準選址，遠傳已建置超過6,000座5G站台，全台涵蓋率突破7成，六都涵蓋率超過8成、其中台北市涵蓋率更超過94％，預計年底達全台9成以上人口。

(中時 )