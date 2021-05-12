受疫情與MSCI調降台股兩大權重影響，台股狂瀉，經濟面臨衝擊。國發會主委龔明鑫今在立法院向股民喊話表示，台灣基本面看起來還OK，相信「信心面」會恢復；他更強調，今年經濟成長率預估仍將超過5％。

隨著國內疫情爆不停，嚇壞台股大崩逃，今天收盤重挫680點，成交爆7727億新天量。主導國家經濟政策走向的國發會，今由主委龔明鑫赴立法院針對「離島建設條例」修正草案進行備詢，但現階段的經濟風險，仍成為質詢焦點。

在國發會最新公布的「110至113年國家發展計畫」中，特別針對未來4年台灣經濟展望提出評估，國發會認為，在前瞻基礎建設、臺商回流投資基礎上，考量後疫情時代全球經濟發展趨勢，及我國勞動、資本累積與總要素生產力變動趨勢，推估110至113年臺灣平均經濟成長率2.8％。

同時，國發會也針對不同的經濟情況，提出兩套有不同經濟成長率的模擬情境。

第一套為國內經濟結構調整需迎合後疫情時代全球經濟發展的趨勢與機會，在5＋2產業創新之既有基礎上，推動六大核心戰略產業，提升經濟韌性；且持續落實前瞻基礎建設、兆元投資等重大計畫，預估110至113年經濟成長率平均可達3.7％。

第二套情境，則是在進一步考慮國內外不確定性的下行風險，包括美國與中國貿易及科技爭端後續發展；全球COVID-19二次疫情能否獲得有效控制、疫苗供應和普及化進展，與各國封鎖措施放寬時程；及各國貨幣政策走向、國際原物料價格走勢及國際金融市場波動等因素。在此模擬下，110至113年平均經濟成長率將下修為3.3％。

龔明鑫表示，未來4年經濟成長率的下限值為3.3％，這反映政府積極推動各項政策，抵緩全球不確定性風險對我國不利影響。上限值則是3.7％，這反映政府有效提升潛在產能，加速經濟成長。

對此，民進黨立委邱志偉質詢表示，隨著疫情對經濟的衝擊再次顯現，目前國發會認為台灣未來四年比較可能走向情境一還是情境二？龔明鑫強調，從近幾天的資料陸續出爐，走向情境一的機會較高。

面對邱志偉追問，目前台灣經濟的信心面顯然有受到疫情而影響，龔明鑫信心喊話說，台灣經濟基本面是OK，相信信心面會跟著恢復。他更強調，今年經濟成長率預估依舊會超過5％。

此外，對於未來4年中央政府要如何解決青年低薪的問題？龔明鑫說，國發會有一些根本性的作法，讓產業的餅可以做大、附加價值提高，就可以改善低薪現象。

(中時 )