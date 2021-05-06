大陸股市經五一黃金周假期後復市，6日開盤個別發展。上證指數平開報3,446點，深成指開市報14,355點。滬深300指數報5,098點，創業板指數報3,059點。各類股漲跌互見，陶瓷股及煤炭股漲逾2％；家電及房地產股靠穩；酒店旅遊股下跌逾3％。

(工商 )