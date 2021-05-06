A股連假後復市 各類股個別發展 11:122021/05/06 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市經五一黃金周假期後復市，6日開盤個別發展。上證指數平開報3,446點，深成指開市報14,355點。滬深300指數報5,098點，創業板指數報3,059點。各類股漲跌互見，陶瓷股及煤炭股漲逾2％；家電及房地產股靠穩；酒店旅遊股下跌逾3％。 編‧輯‧室‧報‧告－被遺忘的營建股 疫苗假惹怨 公務員不扣薪 陳時中盼民間企業比照 (工商 ) #五一黃金周 #各類股 #個別 #A股 #連假 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鋼鐵人、航海王齊力拉抬 指數一度站回萬七關卡 09:322021/05/06 財經 陸港觀盤－企業財報亮眼 大陸股市可期 04:102021/05/06 全球財經 柏克夏飆天價 電腦扛不住 04:102021/05/06 全球財經 股匯雙殺 新台幣由升轉貶 04:102021/05/06 金融．稅務 《韓股》企業獲利帶動 KOSPI晨走高 11:092021/05/06 財經 《櫃買市場》7興櫃企業109年賺逾1股本 圓點奈米稱王 08:352021/05/06 財經 「親戚買這檔4次都賠錢很火大 」 謝金河曝他敗在4個字 10:512021/05/06 財經 1分鐘讀財經》航運大爆發 有望納台灣50、MSCI成分股 08:272021/05/06 財經 《電腦設備》佳世達4月營收年增近2成 08:522021/05/06 財經 意外拯救低迷的書市！ 股市小白沖鋒 理財書賣翻天 04:102021/05/06 財經要聞 恒指高開229點 匯控高開1.2％ 11:002021/05/06 財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 「親戚買這檔4次都賠錢很火大 」 謝金河曝他敗在4個字 - 財經 友達400億大型聯貸案 啟動 - 財經要聞 - 工商時報 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 台積電到高雄投資有譜？高市府：須嚴加保密 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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