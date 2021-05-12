台股繼11日重挫652點後，今(12日)因疫情連環爆，恐進入第三級警戒，市場信心潰散，盤中一度崩跌1400點，在拉抬台積電、聯發科跌幅收斂下，終場收在15902.37點，大跌680.76點，成交值高達7727億元，再創歷史新天量。

台股開盤以16515.88點開出，下跌67.25點，早盤一度往平盤靠近，但在本土疫情延燒，衛福部長陳時中鬆口不排除將防疫升級至三級警戒，引爆市場恐慌性壓大舉湧現，指數先摜破萬六大關，接著一路潰散，盤中下殺至15165.27點，跌逾1400點，創下史上最大跌點。

權值股台積電開盤以567元、下跌4元開出，隨著指數崩跌，台積電一度重挫至518元，大跌53元，午盤開始有買單拉抬股價，跌幅不斷收斂，同樣有買單拉高的還有聯發科，從盤中一度跌至821元，被拉到平盤附近，在權值股被拉高下，大盤跌幅逐漸縮小。

盤中各類股全面下挫，僅生技股因疫情升溫一枝獨秀，防疫概念股恆大、毛寶、杏輝、國光生、亞諾法、美德醫、康那香等都亮燈漲停。

之前強勢的鋼鐵人、航海王都不敵疫情衝擊，中鋼盤中被打到跌停價37.8元，後有大單進場打開跌停，上市鋼鐵族群包括中鴻、燁興、第一銅、大成鋼等有超過20檔亮燈跌停，航運族群也是一片綠油油，即使今日剛宣布被納入MSCI指數的陽明都被打到跌停板，長榮、萬海、裕民以及華航、長榮航等多檔航運股也都不支倒地亮燈。

(中時新聞網)