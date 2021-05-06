行政院日前公布中油第三天然氣接收站外推方案，遭部分人士批評替代方案是對環團摸頭。行政院發言人羅秉成表示，三接外推方案是部份環團提出建議，政府審慎評估後得出，並非摸頭，希望國人支持政府政策。

行政院本周一公布三接外推評估方案，擬將工業港在外推455公尺，預估工期將再延2年半，預計2025年6月供氣，工程預算將增加150億元。政院公布三接外推方案後，國民黨立委鄭麗文、核四公投領銜人黃士修等人批評，該方案是摸頭方案。

羅秉成表示，三接外推方案造成完工推遲2年半，經費增加150億元，這不是摸頭的代價，而是行政院就環團提出的建議進行評估，審慎評估後而得出的方案。

羅秉成說，摸頭的說法並不公平，並侮辱環團理念上的支持，這不僅不是摸頭，也沒有人因此被摸頭，三接外推方案兼顧藻礁保護、經濟發展及供電穩定，盼國人能夠支持，政府也會持續對外溝通說明相關政策。

(中時 )