今天是五一勞動節，新黨批評，執政者推行只照顧少數有錢人、既得利益者的政策下，多數勞工生活日益困苦，薪水停滯房價等各方面物價飛漲，年輕人為此無法婚不敢生，因此，提出縮短勞工工時、增加資遣勞工特休假、調高囤房稅率、降低組工會人數門檻、增加勞檢員等訴求，盼改善勞工低薪、高工時、高房價之苦。

適逢五一勞動節，新黨今天發布勞工宣言，提出5點勞工政策主張，敦促執政黨儘速落實，首先，縮短勞工工時、刪除被民進黨修惡的勞基法，新黨主張加班時數上限應從54小時恢復為46小時，輪班制間隔應從8小時恢復至少11小時，避免過往一再因過勞出現客運失事全車人員受害的悲劇。

其次，恢復7天國定假日、增加資遣勞工特休假，新黨表示，為保障轉換工作勞工權益，應比照南韓，勞工轉往新企業後任職每一個月就可以享有1天特休假，滿一年時享有15天，讓需要休假的勞工可以避免過勞好好休息，有加班需要的勞工則在這些假日上班亦可多賺到加班費。

第三，調高囤房稅率、加快蓋社會住宅，新黨主張，在不增加持有單一自住房屋民眾負擔的前提下，調高囤房稅率，並加快蓋社會住宅，使市場上房屋供給量增加，降低價格，減輕民眾與小企業的負擔。

第四，強化工會組織、降低組工會人數門檻，新黨指出，台灣職場上長期存有薪資不透明，勞工只能各自向雇主爭取權益的現象，雖然理論上可組工會，但法律卻規定需要30人以上才能組成，在97％企業都是中小企業的現實下，導致截至2020年底，僅6.45％受雇者能參與企業工會。

第五，增加勞檢員、提高違反勞基法罰鍰金額下限，避免就業市場充斥違法企業，新黨說，基層勞工就業時，常遇到領不到加班費也不能補休的違法黑心企業，但離職跳槽後，卻也容易在新公司遇到同樣不合理待遇，然我國勞檢員人數不足，全國僅千人，加上企業縱使被抓到違法，依法罰鍰金額介於2萬到100萬，導致許多違法企業被抓到也只會輕罰2萬，寧可平常持續違法苛待勞工。

(中時 )