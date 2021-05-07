美國勞工部公布4月份的工作機會令人失望，非農就業人數的成長僅26.6萬，遠低於預期，並且由於可用工人的短缺加劇，失業率升至6.1％。

道瓊（Dow Jones）估計有100萬個新工作，失業率為5.8％。

在有跡象表明美國經濟正在復甦的跡像下，許多經濟學家一直期待著更高的數字。

3月份的非農就業人數最初統計為91.6萬，下調為77萬，儘管2月份看到的總數從46.8萬上調至53.6萬。

儘管休閒和酒店業僱傭人數成長最多，增加了33.1萬名工人，但這仍然使該行業比大流行之前減少了290萬。

聯準會（Fed）官員對最近的複蘇步伐一直充滿信心，但他們強調未來還有更多。中央銀行致力於恢復包括種族，性別和收入階層在內的全面就業，並承諾即使在快速增長的情況下也能保持超寬鬆的政策到位。

聯準會強調，即使有了大量的就業機會，仍有數百萬在大流行之前受僱的美國人尚未重返工作崗位。

(中時新聞網)