美國4月消費者物價指數（CPI）年增4.2%遠超市場預期，導致周三美股四大指數大跌，道瓊重創681點（或1.99%）引發投資人對通膨及聯準會升息的擔憂。儘管如此，航運龍頭馬士基首席執行長Soren Skou認為，目前還沒看到通膨急遽升溫的跡象，全球性的通膨壓力並未出現。

面對攀高的物價指數，美聯準會尚未有升息動作，副主席Richard Clarida強調，最新物價指數雖令人感到驚訝，但通膨率上升是短期現象，還不到全面收緊金融政策的時間點。

據美媒報導，在周三物價指數出爐前，Soren Skou對於現階段通膨疑慮提出看法，「我明白許多經濟學家對通膨感到擔憂，因為大量資金正在撤離，過去歷史也證明貨幣政策放寬將造成通膨加劇，但目前並沒有看到這種現象，全球性通膨壓力尚未出現，尤其工資方面的通膨成長並未反應。」

Soren Skou認為，目前大宗商品的價格上漲與通膨關聯較低，主要是需求迅速提升，且供給量不足所導致。

另外，Soren Skoum預估，今年美國將出現6%左右的經濟成長率，並有機會延續到2022年，而大陸與亞洲通常會以較快的速度增長，因為他們是較快控制疫情的國家。

(中時新聞網)