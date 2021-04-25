台東縣政府社會處今天在娜路彎飯店舉辦社會工作專業人員表揚，共計表揚6類獎項39位得獎人，其中，牧心智能發展中心董事長李艷菁原本只是平凡的家庭主婦，輕度智能障礙的女兒在牧心庇護工場培訓期間，看到社工員的專業及對孩子的付出，讓她投入身心障礙服務領域已超過15年，獲頒「特殊貢獻獎」。
李艷菁原本是位全職的家庭主婦，輕度智能障礙的女兒高職畢業後，安置在牧心庇護工場，她說，經過4年的培訓，女兒能力提升，而且可以到一般性的職場工作，這段期間，社工員的專業及對孩子的付出，是重要的關鍵，因為看到孩子的轉變，她決心投入身心障礙服務領域，並扛下牧心董事長職務，持續為台東身心障礙者建構更好的環境而努力。
台東縣政府社會處今天在娜路彎飯店舉辦社會工作專業人員表揚，共計表揚6類獎項39位得獎人，另有4位社工人員獲衛福部「全國社會工作人員表揚」，其中，社工員潘奕欣3月31日 剛到台北領完獎，4月2日發生太魯閣列車事故，馬上被調到花蓮服務傷患及家屬，上台領獎時獲得許多尖叫歡呼聲。
縣長饒慶鈴表示，台東縣有450位社工，他們在服務的過程中要面對許多不同的風險與威脅，因此繼去年與中國人壽、南山人壽合作開辦弱勢家庭微型保險後，縣府今年再與中國人壽合作，辦理社工人員團體傷害保險。
社會處說明，這張為社工人員量身打造的「24小時專屬社工保險」，保險理賠包括般意外事故身故50萬元、失能保險金額50萬元、實支實付傷害醫療保險金額度3萬元，及全天候24小時保障，讓社工員能安心提供更優質服務。
(中時 )
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