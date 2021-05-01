新北市瑞芳國小今（1）日舉辦120周年校慶，邀請2位90多歲校友回娘家；其中，高齡94歲校友李春長從自己到曾孫四代都是瑞芳國小校友，今天一起回到母校參與校慶，與新北市長侯友宜同賀瑞芳國小「生日快樂」！

李春長自小苦讀苦學，為了提供下一代更好的求學環境，2008年瑞芳國小新大樓落成時，捐贈100萬元設置「再田圖書館」，感念其父李再田對子女教育的重視，今天適逢瑞芳國小120歲校慶，他再捐贈近40萬元改善諮商室設備，獲頒傑出校友奉獻獎，其子李延昌為現任澳底國小校長，今也獲頒傑出校友，父子同時獲獎，是瑞芳國小教育傳承的最佳見證。

李春長回憶他在瑞芳國小的點點滴滴說，當年瑞芳國小前身還是日治時期的「瑞芳東國民學校」，匯集了三貂嶺、深澳坑、傑魚坑及猴硐的孩子，每個年級只有三班，但每班都有70多位同學，因鄰近火車站，同學們幾乎都是搭乘火車上學，性別觀念嚴謹不僅男女分班，搭火車時女生是專屬車廂，男生禁止進入。

李春長說，那時候最喜歡的課程是農業課，老師帶著學生到學校對面田裡耕田、播種、插秧，這樣的田野教學是他最喜歡的課程。

李春長也說，早年較社會貧困，沒有強制入學，學生非常珍惜念書的機會，即使感受到戰爭的困苦與不安，卻也有樂趣回憶，很高興看到現在孩子們能夠在寬廣舒適的環境，還有學習學識廣博、富有愛心的老師及豐沛的教學資源，期待瑞芳國小越來越好，迎接下一個百年。

李春長一家四代都是瑞芳國小校友，長女李美巧老師也在瑞小教學超過30年，退休後還回校擔任圖書館志工繼續服務，孩子、孫子、孫女也都是瑞小人，四代瑞小人今天齊聚瑞芳國小歡迎120周年校慶，延續傳承瑞小教育精神。

(中時 )