據統計，去年台灣人口首次出現負成長，美國中情局（CIA）近日公布2021全球人口生育率預測，台灣名列全球倒數第一，少子女化已經迫在眉睫，兒童健康聯盟與兒童福利聯盟今天舉行「我國少子女化對策與展望論壇」，兒盟建議中央應成立少子化專責機關。

據兒盟調查的「可減輕家長負擔之育兒政策排行榜」，其中第一名為「給予賦稅優惠」，其餘依序為「延長育兒津貼發放年限」、「提高育兒津貼金額」、「增加公共化幼托服務」及「延長育嬰津貼發放月數」等。

兒盟政策中心資深主任李宏文表示，此次問卷不是鼓勵生育，而是「可減輕家長負擔」，如給予賦稅優惠包括比照長照扣除額度等，而延長育兒津貼發放年限或許可以比照日本發至16歲為止等。

李宏文提及，雖然政府今天政府提出育嬰留停加碼等誘因，但據國外研究，增加公共化幼托服務才是最有效的模式，「但目前準公共化無非是假公共化」，僅僅是為市場購買服務，建議中央成立少子化專責機，勞動部、財政部、內政部也都應該動起來；公私協力，職場才能更友善；育兒參與，性別更平等。

(中時 )