立委陳椒華與環保團體、在地里長前往國有地興業段804-2地號現勘，確認地下水監測井鑿井位置。（陳椒華服務處提供／劉秀芬台南傳真）

關心台南學甲爐碴案地下水監測狀況，立委陳椒華25日上午與環保團體、在地里長前往國有地興業段804-2地號現勘，確認監測井鑿井位置，希望國有財產署盡速完成，避免梅雨季到來造成水質被稀釋，影響數據正確性。

里長李新進表示，台南市環保局去年10月到這處國有地開挖，在地下1公尺深的地方發現大量爐渣，挖到4公尺深才見到正常的土壤，許多里民擔心地下水汙染而不能再養殖。

去年11月台南環保局在376和805地號鑿2口監測井測8項重金屬，12月 11日即已出具報告，但一直未公布，直至此次現勘，環保署才提供監測結果。雖然數據顯示皆低於地下水管制標準及監測標準，且監測範圍已涵蓋興業段804-2地號。

陳椒華指出，興業段377號的鉻、砷、銅污染為興業段805號的3~4倍，顯見該處地下水上游填埋爐碴的380地號汙染地下水的情況，比全程興業（興業段804）和國有地804-2還嚴重。

陳椒華強調，雖然先前地檢署挖2口井監測的結果並未超標，但汙染程度有別，環保單位不能以未超標就當作沒汙染，而是要跟鄰近未受汙染的地下水質及背景值比較。

陳椒華會勘後表示，顧問公司應儘速在半個月內將鑿井計畫送國產署審議，避免梅雨季到來造成水質被稀釋，並於鑿井後與原本環保局鑿的兩口同步取樣進行由顧問公司與環檢所同時檢測，確保數據正確性。

台南市環保局表示，基於風險控管及環境監測之目地，於爐碴掩埋區地下水下游處之工業區興業段805地號及377地號設置2口監測井，未來也會配合國產署進行監測。

此外，關於環保局監測井數據，環保局表示，2口井分屬不同區域環境，地質狀況不盡相同，地下水檢測數據有高有低皆屬合理；環保局於去11月26日所檢測的地下水值皆遠低於地下水汙染管制標準值，無汙染疑慮。

(中時 )