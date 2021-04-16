台鐵408次太魯閣號撞工程車出軌，釀成49人死亡，花蓮地檢署今日偵結公布調查結果，依過失致死與肇事逃逸兩罪起訴李義祥，至於為何非選用殺人罪起訴，主任檢察官周芳怡指出，李義祥並無直接與間接殺人犯意，無法認定為過失殺人。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡解釋，刑法第13條第1項規定，構成犯罪事實需有犯意，而犯意還分為直接故意與間接故意。周芳怡進一步解釋，直接故意為明知會死亡，仍導致死亡結果發生；間接故意則為，預見事情將發生，但與個人想法不違背，容許死亡結果發生。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡。（圖／王志偉攝）

而在此案中，李義祥曾使用吊帶「卡哩卡哩」綁在怪手與工程車間，雖處置荒誕，但並無證據能證明，李義祥為故意任由工程車滾落邊坡，因此無法認定為過失殺人。

周芳怡釋疑，專案小組在偵查與用法時均會互相討論，而以過失致死罪起訴為眾人一致的意見；另外，李義祥於事發當時並未通報、報請專業人員協助車輛脫困，事後更無任何通報行為，涉犯肇事逃逸。針對李義祥的部分，將向法院求處過失致死、肇事逃逸之法定最高刑度。

(中時新聞網)