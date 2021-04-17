台鐵太魯閣號出軌事件主要被告、吊卡大貨車駕駛李義祥，昨遭花蓮地檢署依肇事逃逸、過失致死及違反政府採購法等8項罪名起訴，這幾項罪名中，以肇事逃逸和過失致死罪的刑度較重，前者可判7年，後者可判5年，不過外界認為此刑度與犯行有落差，律師吳育胤認為，院檢都必須依照立法制訂的法律做出判決、起訴，只能靠立法修訂刑度。

李義祥遭起訴罪名是過失致死、肇事逃逸、過失致公眾運輸車輛致生危險、過失毀損軌道、違反政府採購法、業務上文書登載不實罪、商業會計法、稅捐稽徵法。檢方並就其中較重的過失致死、肇事逃逸求處最重刑，前者可判7年，後者可判5年。

律師吳育胤認為，花檢偵查最後用適用的法條過失致死、肇事逃逸等罪名起訴，並具體求處最重刑度，算是地檢署近年來比較罕見具體求處，且求到最重，但這兩罪名能夠到的上限是5年、7年，到法院審理合併判決也不能超出法定刑期。

相較之下，殺人罪的刑度是10年以上，5年、7年以下跟10年以上有很大落差，吳育胤說，法院必須依照立法者給他的制訂的法律做判決、起訴，立法院就只給這麼重的刑度，再怎麼重判（起訴）也沒辦法超過這個刑度，相信未來法院審理壓力非常大，或許不符合大眾期待，因為太魯閣意外造成重大死傷，對外界看法或許明顯有落差。

吳育胤說，法律條文與刑度，必須透過立法或修法方式修正，但必須做得更細緻一點，如果為了銜接殺人罪刑度，直接把過失致死刑度由最高5年拉高到10年以下，刑度拉得太寬，法官裁量權會太大，對法官來說也不利。

他說，因為法條比較抽象，但每個案件都要評估當中的不同情形。以太魯閣號撞車事故來看，傷亡如此重大，其實是極端情況，超過當時立法或是法務部建議時所以預想的情形，因此在修法時，應該針對不同情況區分不同刑度，比如說再拉一個重大過失致死之類的刑責。

律師曾泰源說，被告李義祥在事發時整個人慌掉了，又沒有任何法律觀念，如果在第一時間把自己的過錯立刻打電話給警方、119，就法律上來講是構成自首的。

就和一般交通事故發生後，立刻打電話報警，說發生車禍意外，在法律上會被認定是自首的，但是李義祥沒有，根據媒體報導，他打119叫救護車都沒有，除了當然說是慌掉以外，很有可能也想逃避責任，被肇事逃逸起訴，又是罪加一等。

(中時 )