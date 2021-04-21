台鐵太魯閣408車次列車撞上墜入軌道工程車，造成49人死亡、2百餘人受傷，肇事工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥被依過失致死等罪起訴，依據《刑法》修正草案現行法令，過失致死罪重判刑5年刑。行政院會明將通過「李義祥條款」的《刑法》修正草案，依照過失致死情節輕重分成3種刑期級距，增訂過失致死罪情節重大者，最重可判7年與10年徒刑的2個級距。不過，此法不溯及既往，李義祥並不適用。

現行過失致死罪刑責最重可判5年以下徒刑，不論過失輕重，刑責一律為5年以下，此次台鐵太魯閣事件，引發外界質疑罪刑不相當，一般車禍事故，因過失造成一人死亡與重大過失遭成嚴重傷亡，刑責竟相同，行政院認為法令有檢討必要。

行政院今天上午由政務委員羅秉成召開審查會，通過法務部提報修正刑法276條修正草案，依過失致死情節輕重分成3種刑期級距，增訂過失致死罪情節重大者，刑期分別最高可判7年與10年徒刑的2個級距，並排入明天院會議程。

羅秉成表示，此次修法重點是依過失致死情節程度量刑，刑期共分為3個級距，因過失致人於死者，處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金；並增訂犯前項之罪，其情節重大者，處1年以上7年以下有期徒刑；同時增訂，其情節重大且因而致3人以上於死者，處3年以上10年以下有期徒刑。

此外，刑法第183條公共危險罪，明定傾覆或破壞現有人所在之火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑。過失犯罪者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

行政院審查會今通過刑法第183條修正草案，因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；過失犯罪增列情節重大者，處5年以下、拘役或50萬元以下罰金。

(中時 )