台南市政府配合中央推動M台灣計畫，打造「行動台灣，應用無線」願景，積極建置寬頻管道，自合併升格迄今，佈纜長度從360公里已增至2336公里，成長6倍。工務局統計，寬頻佈纜預估年度可收益金額約4900萬元。

工務局表示，台南市自2006年起設置台南市寬頻管道，作為鋪設光纖網路之用，以加速無線網路應用興起，並訂定「臺南市寬頻管道管理維護自治條例」，規範光纖業者申請進駐佈纜程序、提高佈纜率、收費標準及違規相關罰則，且建置寬頻管道系統，整合一套控管流程(包含新增GIS圖資及系統網頁更新、佈纜申請及審核、資料庫維護佈纜情形等)，以利無線網路推廣。

另市府建置寬頻管道，可降低各光纖管線業者增設管道，並避免道路重複挖掘。除寬頻管道外，為維護管理有線電視、行動電話與固定通信網路之纜線暫掛於側溝，工務局也訂定管理辦法，規範業者對設置於側溝之暫掛纜線等所有設施物應經常維護，每3個月至少全面檢視一次，且將檢視成果送工務局備查，若逾期未送達，依法可處2萬元以上8萬元以下罰鍰，並限期補正，限期未補正者，得按次處罰。

工務局也會派員抽查維護情形。若有發現阻礙水溝情事者，會立即要求業者處理改善，否則將依規定剪除纜線。

(中時 )