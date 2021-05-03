「女性愉悅」對大部分人而言是一個陌生的概念。《一條》報導，三木作為中國女性愉悅領域的開創者，發現中國4.8億城市女性雖然實現了經濟上的獨立，但骨子裡依然有強烈的「悅他性」思維，在性方面，仍然屈從於男性，不知道如何讓自己愉悅。她認為女性的高潮，事關人的底層自信。

「女性學會讓自己高潮，就能在身體深處找到一種源源不斷的生命力。它會促進你的所有日常關係。」2015年底，三木（原名趙靜）建立了女性愉悅社區，4年來，教會10萬女性如何獲得性高潮。

2018年底，她被BBC評為全世界最有影響力、最勵志的100位女性之一。

在性方面，女性都有哪些典型的困擾？三木分享了10條女性必知的性愛知識。

10個女生必知的性知識

1. 七成女性可能都有婦科疾病

這很常見，但同時要注意衛生，內褲每天都要更換。另外要記住，「宮頸糜爛」不是病，不會變成宮頸癌，更和品德沒關係。醫學教科書上已經改為「宮頸柱狀上皮異位」，是正常的生理現象。

2. 每3年進行一次宮頸癌篩查

21 歲以上，有性生活，那至少每3年定期進行一次宮頸癌篩查（宮頸刮片或TCT）。打了HPV 疫苗也要定期做宮頸癌篩查，給自己更全面地保護。

3. 像對待你的臉一樣的態度關心你的私處

我們的社會教育會讓女性覺得自己的私處是骯髒、讓人羞恥的地方，不能去看，不去重視，甚至會覺得它醜。研究證明，對自己的私處感覺舒坦自在的女性，其性愛滿意的程度，是普通女性私處意象相對貧乏女性的61倍。用關心你的臉一樣的態度，去關心身體的其他部位吧。

4. 陰蒂是你的快感來源

七成女性的高潮全靠陰蒂。實際上，陰蒂遠比我們看到的要長，大約8-12厘米，它的神經末梢也多達8000個，數量是丁丁頭的2-3倍，這是女生身體最敏感的部位。陰蒂的存在就是為了女性性愉悅。愉悅是唯一的目的，一點生殖的功能都沒有。全世界約75％的女性是無法靠單獨的陰道插入高潮的，在這種情況下要輔助陰蒂刺激才能將女性帶向巔峰體驗。

5. 學會自慰，對自己的高潮負責

愛需要學習，性也是。女生的身體是需要慢慢喚起的，我們習慣將女人的高潮體驗塞到男人的直線高潮模式，所以大部分女人都沒有高潮。學會自慰，通過自慰來了解自己的身體敏感地帶和高潮模式，這是實現自我和平等的基本主張。 你要對自己的高潮負責，引導對方讓你獲得愉悅。

6. 學會專注，關心自己的感受，先讓自己爽起來

別再擔心自己在床上的樣子，也不要把性愛當作讓對方開心的義務，在床上和兩性相處中學會專注感受，並表達自己的身體感受和愉悅喜好。這樣積極的態度，會讓自己的身體越來越敏感，也更容易在關係中找到自己的位置，如此便能掌握了自信與魅力。

7. 小黃片不是真實性生活的教科書

不是所有女性（男性）對性有那麼高漲的熱情，不是第一次約會就要發生性關係等。小黃片的姑娘是拿報酬的專業演員，你不是。

8. 學會同意、學會說no

李銀河老師指出，性有三大重要原則：成年、私密、同意。任何情況下，你都有權說no，要求對方停止自己的行為。當你勉強自己去做取悅對方並且讓自己不舒服的事時，會讓對方學會用不需要尊重你的方式來對待你。所以，要想在親密關係裡創造平等、被愛感，就要學會說No。

9. 愛是需要做，才越想做的事

很多無性婚姻的根源是把性當作自然發生的事，越不做就越難恢復。定期來一次性生活吧，可以是精緻繁冗的法式大餐，偶爾也享受一次性生活快餐，都是不錯的選擇。

10. 溝通真的很重要

性是有關身心的事，跟伴侶討論彼此的情緒和心理狀況：「你覺得我們的性生活怎麼樣？」 「什麼樣的性愛，你會更喜歡，更舒服？在情感上更適合你的？」，確保它不僅加深了身體的親密，還有心靈、情感的愉悅。

(中時 )