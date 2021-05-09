在新北市開設高檔民宿的廖姓知名畫廊負責人，前年酒後見畫廊女員工晚間獨自在辦公室獨處，竟一時「性」起，摸女員工腰間、屁股，自後環抱索吻 ，還觸碰女員工下體，一審依強制猥褻罪判刑8月，案經上訴，由於廖男賠償對方，高院改判徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

廖男開設畫廊、擔任文物、藝文公司董事長，與不少政商人士交好，是藝文界名人，據媒體報導，他與妻子花了10年時間，在新北市瑞芳區打造無敵海景高檔民宿，在旅遊界頗具知名度。

廖男被控於2019年3月19日晚上9時，飲酒後，見女員工獨自坐於畫廊辦公室，趨前伸出雙手作勢欲擁抱對方，經女員工閃躲並舉手阻擋，表示拒絕後，廖男竟趁女員工自椅子起身，往門口方向移動之際，出手觸摸她腰間、臀部，並自後方環抱她，向她索吻遭拒。

女員工隨後往門口方向轉身之際，廖再動手觸摸她臀部下方，等女員工再度進入辦公室，出手隔裙底觸碰她下體，女員工將廖手撥開，並叫「不要鬧了」後，廖又碰觸她臀部。女員工事後離職並提告，一審依強制猥褻罪判廖徒刑8月。

案經上訴，高院審酌廖已賠償被害人，獲被害人原諒，認為一審量刑過重，改判徒刑4月，得易科罰金。

(中時 )