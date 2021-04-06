《阿信》《冷暖人間》等日劇劇作家橋田壽賀子4日過世，享壽95歲。今年2月下旬為急性淋巴腫治療赴東京住院，上月移至熱海自宅附近的醫院，本月3日返自宅，4日早上過世。

橋田壽賀子過去受日媒訪問表示「離世時不想帶給人困擾」。（轉自株式会社あいらいふ）

日媒曾爆《冷暖人間》主演母子的泉平子（左）與江成和己兩人不和。（轉自TBS）

橋田壽賀子劇作貼緊日常生活、人物個性分明，情節引人入勝。她的代表作《阿信》創下日本電視史上戲劇最高收視率，台灣國興衛視曾長期播出的另一作品《冷暖人間》描述麵店大家庭生活樣貌，自1990年播到2011年，20年間共播出10季共511集，當中的小童星江成和己演到結婚，至今仍以特別篇形式繼續播出中。她曾說：「日本新聞基本上都很灰暗，我希望我的劇作能溫暖人心。」她每寫完一季《冷暖人間》就乘船周遊世界犒賞自己。

在《阿信》《冷暖人間》皆有重要演出的泉平子，與橋田深交多年、情同家人。5日她透過播出《冷暖人間》的TBS電視台表示，橋田4日臨終前，泉平子為橋田換上乘船周遊世界時常穿的洋裝，並為她上妝送行。橋田生前對泉平子說：「（我死時）不用難過，我就只是化為千風在你身旁而已。」還開玩笑說「不過，是不是我先走還不一定呢。」泉平子最後也為橋田播放了〈千の風になって〉一曲為橋田送上最後一程。

60年搭檔製作人悲聞訃訊「妳一人要去哪裡」

與橋田60年來在TBS電視台合作的電視製作人石井ふく子聞訃訊後十分悲傷，她向日媒表示「無法接受這事實，心中只想著『（橋田）妳一個人是要去哪裡啊？』」兩人長年兩人三腳合作，感情如同家人，也時常為節目製作爭吵，數年前還拿app「SNOW」變身貓合拍宣傳《冷暖人間》3小時特別篇。

橋田壽賀子對電視文化抱持高度關心，1993年設立橋田文化財團與「橋田賞」，每年頒發「新人劇本獎」給有潛力的劇作新人，以及對電視節目有功者。她自身也於去年獲頒文化勳章。她生前囑咐不舉行告別式，5日進行火化。

(中時 )