總統府前資政、國民黨中評會主席團主席許水德辭世，享耆壽91歲，國民黨今天表示，將於4月19日下午2點於台北市第一殯儀館景行廳，為許水德舉行告別式。國民黨主席江啟臣也在下午中常會前，帶領黨務主管、中常委等，一同為許水德、前法務部長羅瑩雪、及太魯閣事故罹難者默哀。

許水德於3月31日辭世，享耆壽91歲，日前國民黨前主席馬英九、連戰、吳伯雄、朱立倫、及現任主席江啟臣與黨祕書長李乾龍等藍營大咖，紛紛前往許水德靈前鞠躬上香，另考試院正、副院長黃榮村與周弘憲，以及前考試委員周玉山等人也前往上香。

國民黨今天表示，昨天中午由祕書長李乾龍召開治喪工作會議，告別式訂於4月19日下午2點於台北市立第一殯儀館景行廳舉行，依莊嚴簡樸原則辦理，不另辦理追思活動，也不發訃聞。

江啟臣下午於中常會發表談話時說，考試院前院長、國民黨中評會主席團主席許水德，在3月31辭世；前法務部部長、國民黨廉能委員羅瑩雪，也在4月3日晚間起身離開大家；哀悼之餘，大家更不能忘記，2位前輩、夥伴明亮、清晰的身影，更要記得他們對於國民黨的支持與貢獻，對國家的付出，銘記於心，繼續前進。

同時，江啟臣也率領黨務主管、中常委們一同替許水德、羅瑩雪、及太魯閣號事故罹難者默哀。

(中時 )