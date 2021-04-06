奧萬大森林遊樂區賞螢季，將從4月26日展開持續到5月23日，賞螢季期間，南投林管處將於5月8-9日、5月15-16日、5月22-23日，舉辦「自然原味小旅行─布農獵人賞螢遊」、「自然原味小旅行─螢光織色」隔宿小旅行，邀請民眾一同認識原住民迷人的文化。

南投林管處所屬的奧萬大自然中心，結合當地自然生態資源，及周邊原鄉部落人文歷史風情，舉辦雙主軸遊程，5月8-9日（六、日）辦理「自然原味小旅行─布農獵人賞螢遊」，由曲冰文化驛站的布農族獵人，親自帶領民眾認識原住民野外常用植物、體驗傳統弓箭的使用，與獵人的故事。

除了獵人文化，還將於於5月15-16日、5月22-23日（六、日）各舉辦一場次「自然原味小旅行─螢光織色」，當日邀請賽德克纖維工藝坊創辦人及部落織女，到自然教育中心，分享奧萬大與賽德克族傳統織布技藝文化，並邀請民眾一同體驗傳統木製水平腰織機（地機），創作獨一無二的原民文創品。

3場活動的夜晚，將由環境教育老師帶領民眾，進入奧萬大森林，拜訪期間限定的螢火蟲，享受夜間被翩翩起舞螢火蟲包圍的浪漫氣氛；次日則跟隨環教師的腳步，以低衝擊遊憩方式，探索奧萬大松楓林區及奧萬大吊橋，感受自然的氛圍，體驗芬多精及活氧帶來的身心洗滌。

奧萬大體驗遊程，即日起至4月27日受理報名，每場活動名額限24人，為精緻小團，活動費用及詳細內容，請至「台灣山林悠遊網」點選「自然教育→奧萬大→主題活動」課程查詢。

(中時 )