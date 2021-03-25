丁噹擔綱女主角的音樂劇《搭錯車》即將重新啟動。（相信音樂提供）

丁噹擔綱女主角的音樂劇《搭錯車》，原訂今年2月19、20、21日於高雄衛武營國家歌劇院演出，由於疫情影響而延期，近日終於確定將於7月9、10、11日演出，持「原門票」者依照票上座位即可再次入場觀賞新場次演出；此外，音樂劇原計畫2月26、27、28日於台北國家戲劇院演出的場次，延期後新的演出日期及詳細事宜尚待另行公佈。

等待多時，終於能和劇迷見面，丁噹也相當開心，「很想念大家，希望我們能快點相見，繼續搭上我們這班車」；她近期看了許多音樂劇，趁此吸取學習，也學騎馬、上皮拉提器械課以及鑽研塔羅牌，過著充實的生活，「解鎖無限可能，也希望能發揮在音樂劇的表演上」。目前尚未來台的丁噹，想念大家以及她台北的租屋處，一年沒來台，房子沒人照顧，日前工作人員幫她前往察看，一打開門竟發現天花板大漏水，皮沙發和衣服都發霉了，看著工作人員拍攝的慘況，讓她直呼：「好想回家整理。」

女主角阿美生活精彩，男主角陳乃榮在《搭錯車》停駛的期間，生活也過得豐富，投入創作，以「陳默」的名字發表音樂作品，他說：「2020年是我們都難忘的的一年吧？這一年，流了很多眼淚、學習了新的技能、更常彈琴也寫了更多的歌；我發現有更多想説的、想唱的、想分享的，敬請期待。」除此之外，他接下多檔音樂劇，儼然成為新一代音樂劇王子，累積滿滿的能量，並保持住身材，期待在《搭錯車》再次展現。

(中時 )