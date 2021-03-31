國家通訊傳播委員會（NCC）通過中嘉等15系統業者申請以華視新聞資訊台進駐52台，國民黨昨晚發聲明，強烈質疑NCC主委陳耀祥在中天新聞台下架52頻道時，就曾公然呼籲有線頻道業者「給公廣集團一個機會」，從關中天到華視進駐全盤照劇本演出，NCC「先射箭後畫靶」，明顯政治考量獨厚華視，再次展現NCC所謂的「獨立公正」完全是笑話！

國民黨文傳會主委王育敏表示，陳耀祥在中天新聞台撤照當天的記者會，就公開說給華視機會，陳耀祥及行政院長蘇貞昌意志堅強，縱使民進黨其他派系不同意，仍給華視入主。當初系統商陸續送進頻道替代案卻都不是華視，外界質疑NCC刻意拖延、阻止「不合上意」的申請，最後系統商主動撤案，改以華視申請後果然通過。

她說，今後也會出現一種過去不曾有的荒謬現象，就是中嘉100多萬收視戶看的52台是華視，其他非中嘉系統的收視戶，將來看的可能是其他派系支持的新聞台，聽說有其他電視台已蠢蠢欲動；這種破例作法將導致史上空前的亂象，只為了讓華視進駐52台，陳耀祥也要給交代。

王育敏也指出，當初說NCC要提升國際新聞，但先前系統商申請替補的包括CNN與FRANCE 24等國際媒體，NCC卻以「怕國人看不習慣」等理由駁回，令人質疑為何國際知名新聞媒體不能上架，華視卻可以？NCC應向國人完整、清楚的交代華視出線的理由，否則就坐實獨厚華視的質疑。

王育敏砲轟，NCC理應為獨立機關，卻早已淪為民進黨操控媒體的打手；從總統府密參的劇本說要處理中天、NCC未經損益評估說要給華視，對52台「先關中天、進駐華視」，果然全部照劇本演本，印證民進黨政府的黑手伸入媒體，原本新聞台及政論節目要多元呈現不同面向，如今49到54卻變成一言堂，將嚴重傷害民主發展，更顯示民進黨是獨裁政黨，尤其容不下監督的聲音。

(中時 )