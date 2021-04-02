富邦悍將高國輝開季打擊陷入低潮，雖然昨天棒打中信兄弟洋投萊福力，但他認為自己仍在低潮中，目前仍在找「解答」，他還自嘲自己是「三振王」，「前幾天碰到（張）志豪時，我還跟他說：『我終於領先你了！』」

高國輝熱身賽時狀態火燙，打擊三圍（打擊率／上壘率／長打率）0.458／0480／0.833與2發全壘打，都是全聯盟最佳，但好表現到了開季僅維持2場比賽，從19日起就陷入打擊低潮，7場比賽只出現1支安打，且吞下10次三振。

高國輝在31日對中信兄弟3連戰首戰終於敲安，中斷連13打數沒安打的囧境，昨天又敲出本季第2轟，但他認為自己仍然現在打擊低潮中，「除了全壘打外，揮棒軌跡還是有落差，很明顯揮棒還是跟不上。」

高國輝至今仍在找尋低潮的原因，他認為狀況好時擊球節奏跟得上，問題不會那麼明顯，但狀況不好時就很明顯擊球感覺有點鈍，出棒也會遲疑。」

高國輝也自嘲自己是「三振王」，他笑說：「那天遇到志豪，我終於領先你了！」目前兩人都是被三振榜上排名前3名的選手，排名第1的張志豪吞下16K，味全龍劉基鴻則是15K次之，高國輝被三振14次排名第3。

(中時 )