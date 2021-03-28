彰化縣政府28日在鹿港體育場舉辦親子童樂會活動，泡泡派對活動令大小朋友們為之瘋狂。（謝瓊雲攝）

打造幸福童年，彰化縣政府28日在鹿港表揚481名模範兒童並舉辦「Kids寶貝親子童樂會」，一連串兒少節目演出，還有令小朋友瘋狂的泡泡哥哥帶動唱，為4月兒童節系列活動拉開序幕，也讓參與的親子提前歡度兒童節。

親子同樂會運用社會處公益彩券基金辦理，一早9點開始就有一連串的兒童獨輪車、戰鼓、舞蹈、弦樂、打擊樂等表演，提供兒童、青少年展現自我魅力的舞台。

彰化縣長王惠美表示，童年是每個人最幸福也是最快樂的時光，如何打造好的環境讓孩子能夠快樂學習、快樂成長，一直都是縣府努力的目標。今年「彰化囝仔好幸福」系列活動，首場親子童樂會後，4月起至5月周末，將有6大優質兒童劇團，巡演8場次兒童劇，培養孩子的想像力與創造力。

社會處表示，親子童樂會活動報名踴躍，親子畫桌幾乎秒殺，共徵選100對親子參與，小老闆市集則讓孩子提早學理財概念，還有寶貝嘟嘟車、早療篩檢、兒少福利等宣導攤位、希望透過活動讓孩子與家長能夠有難忘的兒童佳節。

社會處長王蘭心說，縣府致力讓所有兒童都能在健康安全環境成長，特別加強落實兒童權利公約，今年活動結合警察局、衛生局、消防局、地方稅務局、社會處、教育處等相關單位共同來宣導，還有萊禮科技捐贈兒童口罩3000個、伸仁紡織捐贈6台頂級兒童電動車共襄盛舉，期待透過活動讓大眾更了解、重視兒童權益，建構安全無慮的生活環境，兒童少年都能在充滿幸福的笑容中健康成長。

彰化縣政府28日在鹿港體育場舉辦親子童樂會活動，彰化縣長王惠美（中）也與小朋友們一起瘋玩泡泡。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府在鹿港體育場舉辦親子童樂會活動，上百個親子家庭到場野餐同樂，提前歡慶兒童節。（謝瓊雲攝）

彰化縣「Kids寶貝親子童樂會」活動28日在鹿港登場，其中報名秒殺的親子畫桌共計100對親子參與，彰化縣長王惠美(中)一早也到場關心，小朋友們個個專注於畫桌上賣力塗鴉。（謝瓊雲攝）

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