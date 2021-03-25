衛福部次長石崇良25日在立法院表示，截至昨晚，全台共有4000名醫事人員接種牛津AZ疫苗，約7人出現輕微不良反應，還有1位護理師在施打後出現過敏反應。前民進黨立委沈富雄表示，國人施打疫苗的意願很低，他有一個超前部署的建議，就是「打一針發一張三倍劵」，此話一出口，現場爆出笑聲。

針對台大兒童醫院院長黃立民指出，11.7萬劑的疫苗才施打第2天、3天，就出現嚴重不良的反應，這有點太快了，若出現2例以上過敏性休克的案例，可能此批疫苗有問題或國人體內已有病毒抗體。沈富雄在政論節目《平論無雙》中卻有不同看法，指這個百分比可能性是很低沒錯，可是這11.7萬劑打完了，整個過程也許是一個或兩個不良反應，而一個或兩個不良反應隨時都可能發生，但這在統計學上是沒有意義的。

沈富雄點出，重點是11.7萬劑疫苗，一個人要打2劑，本來疫苗從出廠到無效是6個月，也就是26個禮拜，但要去掉三個月，因在韓國出廠後，已經慢了，所以再減半，也就是剩下13個禮拜，這一批人中間要間隔8到12個禮拜再施打第二劑，時間緊迫，所以陳時中他們現在心裡頭急了。

沈富雄指出，其實陳時中有超前部署，在一、兩個禮拜前，陳時中把疫苗施打的順序調整了。本來第一批是醫護人員、第二批是75歲以上的老人家，現在則把老人排到後面，把軍隊跟警察調到第二批，因為軍隊跟警察會聽命去施打，才能夠把11.7萬劑在6月15號以前消化掉。

沈富雄表示，現在施打疫苗的進度，非常嚴重落後，而且將來通通要施打，可是國人施打的意願很低，因為沒有病，加上台灣人怕死，因為怕死才戴口罩、因為怕死所以不打疫苗，這是很難處理的；所以因為打疫苗而有70%的防護力，他保證在台灣永遠達不到。因此他有一個超前部署的建議，就是「打一針發一張三倍劵」，一說完，現場爆出笑聲。

(中時新聞網)