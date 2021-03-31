我國AZ疫苗開打一周，到本月30日接種數終於破萬，疫苗接種速度始終快不起來，昨天周二一整天施打數為1714人，目前累積共1萬2千605人。

中央流行疫情指揮中心今天也公布目前的不良反應紀錄，初步觀察，施打疫苗七天下來，最不舒服的都是集中在第一與第二天，包含發燒症狀，以及影響到無法工作者，均在第三天都緩解。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這次統計是透過Taiwan V -Watch為「疾管家」新建立之COVID-19疫苗接種後健康回報系統。提醒接種者以類似問卷方式回覆個人接種後身體不適症狀，以瞭解並追蹤國人常見接種後不良反應發生概況，也會提醒接種者第二劑疫苗施打日期。

莊人祥表示，3/22至3/29共有6,528人參加，10,891人次接種，參與率59.9%。前十大症狀為疼痛、疲倦、肌肉痛、發冷、頭痛、體溫偏高、發燒、關節痛等。

莊人祥表示，接種者以18至49歲為主，約佔79.6%。注射部位疼痛與疲倦是 最常見的症狀，且可能持續多日；發冷、頭痛、自覺體溫偏高 等症狀常出現於第一日與第二日健康回報中；注射部位腫脹、 硬塊與發紅等則容易紀錄在第四日至第七日之健康回報中。

莊人祥表示，醫護接種後第一天會疼痛者高達61.9%。部分症狀，局部不舒服、會不會影響日常生活部分，第一無法工作7.8%， 第二天7.8% 第三天3%。第一天、第二天影響可能比較嚴重一點。

發燒部分，要看連續七天的，可以發現一開始22%，第二天15%，第三天後就將到一以下。

莊人祥表示，總結來看，因為參加的人數與主要針對541位連續七天分析，接著是針對接種的以18~49歲為主，疼痛還是最常見，持續多日，發冷頭痛出現在第一天第二天，四到七天是注射部分腫脹發紅，發燒38.7度也是在兩三天內恢復，無法工作都是集中在前兩天。

(中時 )