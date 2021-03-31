【LIVE直播】AZ疫苗二階接種範圍時間 陳時中今召開記者會說明｜2021.3.31

我國AZ疫苗開打一周，到本月30日接種數終於破萬，疫苗接種速度甚至越打越慢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，自4月6日起，開放執業登記醫事人員、醫療院所非醫事人員、集中檢疫所人員等接種計畫所列第一類實施對象接種COVID-19疫苗。

指揮中心指出，自3月22日起至3月30日止，首批開放接種之AstraZeneca COVID-19疫苗總計接種1萬2605人次，為儘早提升高感染風險族群之免疫保護力，經「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」專家開會討論，建議開放實施對象第一序位所有人員接種。

第一類醫事人員人數統計。(指揮中心提供)

指揮中心說明，為增加疫苗接種可近性，除原規劃之87家接種點，將再增加16家接種點，符合接種對象之人員可至上述院所預約接種。由於疫苗為多劑型包裝，為減少疫苗耗損，請依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。

指揮中心表示，目前開放接種之AstraZeneca COVID-19疫苗，依臨床試驗安全性結果顯示，接種後可能產生的不良反應包括接種部位腫脹、疼痛、疲倦、肌肉痛、關節痛、身體不適、體溫上升、發燒、畏寒等，一般於接種後數日內均可緩解，如民眾返家後有持續發燒、呼吸困難、氣喘、暈眩、心跳加速等不適症狀，請儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以及時診治並釐清病因。民眾亦可透過疾管家V-Watch系統進行資料填寫與註冊，系統將主動推播告知須回報健康狀況的日期，透過簡單的問卷進行健康追蹤，系統將依據使用者回報情形，給予合適的關懷或就醫建議。

陳時中表示，醫事人員類別當中原本只有第一、第二級約20萬人，今天為止打了1萬2千人，接下來開放醫事人員中的第三級，約有22萬人，兩者加起來約45萬人，都可以開始接種疫苗。

對於疫苗接種意願不高的狀況，陳時中表示，打疫苗一種是需要的人、一種是想要的人，我們是從有需要的人先規劃，再往下開放，總是要物盡其用，不要到時候浪費掉。

(中時新聞網)